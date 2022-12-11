ЕС беспокоит нежелание Турции присоединиться к санкциям против России Фото: REUTERS

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об обеспокоенности ЕС торговыми взаимоотношениями Анкары и Москвы и нежеланием Турции присоединяться к санкционной политике Запада, об этом сообщили в медиагруппе Funke.

Как сказано в документе за авторством Борреля, углубление экономических отношений между Турцией и Россией дает «повод для большой озабоченности».

Как отмечается, у Борреля также вызывает беспокойство продолжающаяся политика Турции «не присоединяться к ограничительным мерам ЕС против России».

Как сообщал сайт KP.RU, 11 декабря 2022 года президент России Владимир Путин пообщался по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как уточнялось, рассмотрен ход выполнения стамбульских договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Были затронуты темы совместных энергетических проектов, прежде всего в газовой отрасли. Также Путин изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины.