Премьер Косово призвал НАТО убрать с дорог баррикады сербов на севере края Фото: EAST NEWS

Контингент НАТО KFOR должен убрать с дорог на севере Косово баррикады сербов, заявил премьер-министр непризнанной республики Альбин Курти.

«Снова призываю KFOR гарантировать свободу передвижения. KFOR в Косово находится для мирного и безопасного окружения, что означает и свободу передвижения без дискриминации», – заявил он на пресс-конференции.

Напомним, накануне полиция непризнанного Косова перекрыла въезд в автономную республику через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Ярине». Правоохранительные органы перекрыли движение для автомобилей и пешеходов через КПП.

Одним из первых на «Ярине» был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич. В ответ сербское население установило баррикады на трассе в нескольких населенных пунктах вблизи пункта. Затем граждане вышли на акции протеста. К барьерам приехали патрули Миссии Евросоюза в Косове (EULEX), а также сотрудников Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR).