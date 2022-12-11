Пушилин освободил от должности главу администрации Дебальцево Захаревича

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин Фото: REUTERS

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин освободил от занимаемой должности главу Дебальцево Игоря Захаревича.

«Указом врио главы ДНР №49 от 11 декабря 2022 года Захаревич Игорь Владимирович освобожден от замещаемой должности главы администрации города Дебальцево», – сказано в документе на сайте врио главы ДНР.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Известно, что ранее Пушилин критиковал Захаревича за некачественную подготовку к отопительному сезону.

Ранее врио главы ДНР рассказал РИА Новости, как видит будущее спецоперации и всего региона. Политик уверен, что армия должна наступать дальше, ведь пока надо освободить еще слишком много всего.

Тем временем в ЛНР сообщили о переброске элитных резервов Вооруженных сил Украины на Краснолиманское и Купянское направления.