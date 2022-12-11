Роспотребнадзор напомнил авиапассажирам об их правах при задержке рейсов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор отметил, что при задержке рейса пассажир имеет право на отказ от полета и возврат стоимости авиабилета, даже если билет является «невозвратным».

Как подчеркивает ведомство, пассажир также имеет право обратиться с претензией в адрес перевозчика для возмещения убытков и морального вреда.

Также организация указывает, что у пассажира есть право на взыскание штрафа с перевозчика за «просрочку доставки пассажира в пункт назначения».

Как уточняется, штраф устанавливается в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не может превышать 50% стоимости авиабилета.

Как сообщал сайт MSK.KP.RU, 11 декабря 2022 года обильный снегопад и туманы стали в эти выходные настоящей проблемой. В столице за несколько часов выпало 25% месячной нормы осадков.

Непогода сказалась на работе аэропортов. По состоянию на утро в столичном регионе были задержаны 62 пассажирских авиарейса, еще 6 отменены. Хуже всего обстановка сложилась в Домодедово: задержаны 45 рейсов. В Шереметьево - 13 задержаны, 2 отменены. Во Внуково - 4 задержки, 4 отмены.