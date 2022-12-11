В Белом доме заверили, что США не подталкивают Украину на удары по территории России

В Белом доме заверили, что США не подталкивают Украину за удары по территории России Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты не подталкивают Украину к атакам на территории Российской Федерации, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Мы, конечно, не поощряем или не способствуем украинским операциям внутри России», – сказал представитель администрации США в интервью телеканалу ABC.

Как отметил Кирби, Вашингтон старается обеспечить Киеву возможность защитить свою территорию и «отвоевать свою землю на Украине».

Напомним, на этой неделе в Белом доме объявили новом пакете военной помощи Украине в размере 275 миллионов долларов. Он будет включать «новые возможности для укрепления оборонных возможностей и противостояния угрозам», в частности беспилотным летательным аппаратам. Кроме того, Вооруженные силы Украины получат артиллерийские снаряды.

Как писал сайт KP.RU, Палата представителей США одобрила оборонный бюджет в 853 миллиардов долларов на 2023 год. Он предусматривает выделение 800 миллионов долларов на военную помощь Украине.