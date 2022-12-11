Вучич проведет заседание Совбеза Сербии из-за угроз Косово Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич проведет заседание Совета безопасности страны в связи с угрозами Косово убрать с дорог на севере края баррикады сербов.

Как передает национальное радио и телевидение Сербии, «из-за последних угроз Альбина Курти о том, что вечером он нападет на сербов на баррикадах всеми имеющимися средствами, президент Александр Вучич созвал заседание Совбеза в 19:00».

По московскому времени заседание начнется в 21:00.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр непризнанного Косово призвал контингент НАТО KFOR убрать с дорог на севере края баррикады сербов.

Напомним, накануне полиция непризнанного Косова перекрыла въезд в автономную республику через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Ярине». Правоохранительные органы перекрыли движение для автомобилей и пешеходов через КПП.

Одним из первых на «Ярине» был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич. В ответ сербское население установило баррикады на трассе в нескольких населенных пунктах вблизи пункта. Затем граждане вышли на акции протеста. К барьерам приехали патрули Миссии Евросоюза в Косове (EULEX), а также сотрудников Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR).