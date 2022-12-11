В США назвали слабое место в снабжении Украины оружием

Уязвимость НАТО в Сувалкском коридоре мешает США поставлять оружие Украине Фото: Shutterstock

Уязвимость НАТО в Сувалкском коридоре на границе Польши и Литвы мешают Соединенным Штатам наращивать поставки вооружения Украине, заявил обозреватель Джейк Дойч.

В статье для Foreign Policy журналист написал, что препятствием для увеличения поставок оружия военные и чиновники США считают именно уязвимость НАТО в Сувалкском коридоре. По их мнению, при непосредственном участии Североатлантического альянса в конфликте на Украине боевые действия будут вестись там.

Напомним, ранее стало известно, что Запад оказался не готов к темпу боевых действий, которые идут в настоящее время на Украине. По информации Die Press, оружейные арсеналы членов НАТО уже истощились, поскольку Вооруженные силы Украины расходуют на фронте от 2000 до 4000 снарядов каждый день. Как написали авторы публикации, в короткие сроки восполнить дефицит не удастся, так как санкции против России вынуждают производителей заниматься поиском альтернативных источников сырья.