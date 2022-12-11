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НовостиПолитика11 декабря 2022 17:18

Эрдоган пообещал оказать Украине помощь для преодоления «тяжелой зимы»

Анкара продолжит работы по удовлетворению гуманитарных нужд украинского народа, зверил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Эрдоган пообещал оказать Украине помощь для преодоления «тяжелой зимы»

Эрдоган пообещал оказать Украине помощь для преодоления «тяжелой зимы»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция окажет гуманитарную помощь Украины для того, чтобы ее жители смогли пережить предстоящую зиму, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Президент Эрдоган отметил в разговоре, что продолжит работы по удовлетворению гуманитарных нужд народа Украины в предстоящие тяжелые зимние месяцы», – сообщается на сайте канцелярии турецкого лидера.

Как писал сайт KP.RU, в начале декабря Эрдоган в телефонной беседе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком призвал его возобновить усилия по созданию условий для переговоров между Россией и Украиной. В ходе переговоров политики обсудили двусторонние отношения, в частности в сфере военной промышленности и торговли, а также региональные проблемы.

Напомним, в воскресенье, 11 декабря, в ходе телефонного разговора президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайп Эрдоган обсудили двусторонние отношения, а также реализацию зерновой сделки.