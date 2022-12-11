Эрдоган пообещал оказать Украине помощь для преодоления «тяжелой зимы» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция окажет гуманитарную помощь Украины для того, чтобы ее жители смогли пережить предстоящую зиму, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Президент Эрдоган отметил в разговоре, что продолжит работы по удовлетворению гуманитарных нужд народа Украины в предстоящие тяжелые зимние месяцы», – сообщается на сайте канцелярии турецкого лидера.

Как писал сайт KP.RU, в начале декабря Эрдоган в телефонной беседе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком призвал его возобновить усилия по созданию условий для переговоров между Россией и Украиной. В ходе переговоров политики обсудили двусторонние отношения, в частности в сфере военной промышленности и торговли, а также региональные проблемы.

Напомним, в воскресенье, 11 декабря, в ходе телефонного разговора президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайп Эрдоган обсудили двусторонние отношения, а также реализацию зерновой сделки.