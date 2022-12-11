В Белом доме заявили, что Бриттни Грайнер находится в хорошем расположении духа Фото: REUTERS

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер находится в хорошем расположении духа после обмена на гражданина России Виктора Бута, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«По предварительным сообщениям, она в очень хорошем расположении духа и состояние ее здоровья хорошее», – сказал представитель администрации Соединенных Штатов в интервью телеканалу ABC.

По словам Кирби, спортсменка в настоящее время остается в военном медицинском центре в Сан-Антонио, поскольку нужно «убедиться, что она готова к реинтеграции в американское общество».

Напомним, в четверг, 8 декабря, Министерство иностранных дел России сообщило, что гражданина РФ Виктора Бута удалось обменять на баскетболистку Бриттни Грайнер.

Бут стал одним из самых известных российских заключенных в США последних двух десятилетий. В американской прессе его называл «оружейным бароном № 1» и «торговцем смертью». Первые сообщения об этом появились еще в конце 90-х, а в 2000-х нулевых его образ стали активно раскручивать по всему миру. Сайт KP.RU рассказывал, что Виктор Бут пережил в американской тюрьме.