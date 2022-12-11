Кадыров пригрозил отправить участников инцидента с сотрудниками ДПС в Чечне на спецоперацию Фото: пресс-служба Рамзана Кадырова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров записал видеообращение к участникам конфликта с сотрудниками Государственной автоинспекции, пригрозив отправить их в зону военной спецоперации на Украине.

«Люди собрались, окружили сотрудников. Я хочу сказать всем тем, кто там был: если вы мужики, вы же хотите драки, соберитесь, подеритесь с сотрудниками, или мы вас соберем, отправим на территорию, где проходит спецоперация», – заявил политик в видео, опубликованном в его Instagram*.

Как отметил Кадыров, с участниками конфликта проведут воспитательно-разъяснительную работу. Глава Чечни призвал держать под контролем свои эмоции и «руководствоваться трезвым мышлением, а не стадным инстинктом».

Напомним, ранее в сети распространилось видео с конфликтом между жителями Чечни и сотрудником ДПС. По информации регионального управления Госавтоинспекции, местные жители агрессивно отреагировали на требования сотрудников полиции соблюдать правила дорожного движения.

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