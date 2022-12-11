В саудовском Минэнерго назвали неэффективным потолок цен на российскую нефть

Потолок цен на нефть из РФ не играет никакой роли, считают власти Саудовской Аравии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каких-либо ощутимых результатов от ввода потолка цен на российскую нефть пока нет. Соответствующее заявление сделал министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман.

"Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из России, то значимых результатов этой меры пока нет", - цитирует его агентство Taqa. Саудовский министр подчеркнул, что пока затрудняется даже сказать, как именно будут реализованы санкции в отношении российской нефти.

Европейский союз и страны "большой семерки" (G7) ввели в действие потолок цен на российскую нефть с 5 декабря текущего года. В настоящее время ценовой потолок на нефть из РФ установлен на уровне 60 долларов США за баррель. Не исключено, что в будущем он может быть существенно снижен.

Как сообщают власти РФ, Запад после введения потолка цен может в принципе остаться без любых поставок российской нефти. По словам российского вице-премьера Александра Новака, Москва попросту не станет больше поставлять свое "черное золото" тем государствам, которые решили ввести потолок цен на него или дали согласие соблюдать наложенные другими странами ограничения. Ожидается, что в ближайшее время конкретные параметры российского ответа на потолок цен на нефть из РФ будут сформулированы в соответствующем указе президента Владимира Путина.