Вучич заявил. что предстоящая ночь станет "самой сложной" в его политической карьере

Александр Вучич сделал крайне важное политическое заявление на фоне обострения ситуации в Косово Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич заявил о самом тяжелом дне за время своего президентства.

Такое заявление он сделал во время обращения к нации на фоне обострения ситуации в Косово. «Мы приперты к стене. Для меня это самый тяжелый день за все время, пока я президент Сербии или глава правительства», — подчеркнул политик. Вучич решил сделать подобное заявление вскоре после завершения экстренного заседания сербского Совбеза, на котором подробно обсуждалась ситуация в Косово. По итогам этого же заседания госсекретарь МИД Сербии Неманья Старович открыто заявил о приближении ситуации в самопровозглашенном Косово к "точке невозврата".

Ранее Вучич публично объявил, что косовские власти, а также высшее руководство США, не исполняют взятые на себя обязательства по мирному урегулированию ситуации в регионе. Он подчеркнул, что Приштина фактически срывает и саботирует все ранее достигнутые договоренности, что приближает лишь возможный военный сценарий развития ситуации в Косово.

США же фактически, по мнению Вучича, провалились в качестве посредника по косовскому урегулированию - ведь никакие договоренности на сегодняшний день уже не работают. Сербский лидер добавил, что не позволит косоварам унижать сербский народ, однако надеется, что ситуации разрешится исключительно мирным путем.