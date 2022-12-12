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НовостиПолитика11 декабря 2022 23:03

Пушилин сообщил о продвижении российской армии на всей линии соприкосновения в Донбассе

По словам врио главы ДНР, ситуация на фронте складывается для ВС РФ крайне успешно
Александр КИСЛОВ
Денис Пушилин сделал важное заявление о ходе боевых действий на Донбассе

Денис Пушилин сделал важное заявление о ходе боевых действий на Донбассе

Фото: из соцсетей

Вооруженные силы России активно продвигаются вперед на всех участках линии соприкосновения на Донбассе. Информацию об этом в своем официальном телеграм-канале распространил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед. На одних участках это 100-200 метров в день, а где-то важны и какие-то там 10-20 метров, если это улучшает позиции наших подразделений», — подчеркнул Пушилин в видеообращении к своим подписчикам и всем жителям Донецкой народной республики. Он отметил, что боевики ВСУ и бойцы украинских неонацистских формирований ведут «веерные обстрелы» центральной части Донецка, есть погибшие и раненые, ведется контрбатарейная борьба.

Ранее президент РФ Владимир Путин публично заявил о том, что действия боевиков Вооруженных сил Украины по отношению к мирному населению Донецкой и Луганской народных республик вполне можно назвать настоящим геноцидом.

Именно для спасения жизней жителей Донбасса, как отметил российский президент, ВС РФ сейчас и проводит специальную военную операцию на территории Украины. Сейчас, по словам Путина, крайне важной целью является недопущение "варварских" обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны ВСУ. Как отмечал ранее врио главы Донецкой народной республики Пушилин, для этого российским военным необходимо отодвинуть линию фронта на достаточное расстояние.