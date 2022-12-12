Зеленский заявил о тяжелой ситуации с электроснабжением в ряде украинских регионов

Владимир Зеленский признал, что украинцам придется очень долго сидеть без света Фото: REUTERS

Ситуация с электроснабжением остается сложной в ряде регионов Украины. Информацию об этом распространил президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении к нации, которое опубликовано в его официальном телеграм-канале.

В частности, украинский лидер указал на проблемы в Киеве и Киевской области. Ситуация также остается сложной в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Черновицкой областях, добавил политик. Помимо этого, в список областей, в которых больше всего отключений, входит еще и Одесский регион (сама Одесса, а также сразу несколько - в том числе, и весьма крупных - населенных пунктов Одесской области).

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Вооруженные силы России перешли к тактике нанесения регулярных массированных ударов по объектам критической энергетической инфраструктуры Украины в ответ на террористические действия киевского националистического режима (таких как постоянные обстрелы приграничных российских регионов и террористический акт на Крымском мосту).

Российский лидер выразил недоумение в связи с тем, что мировое сообщество фактически абсолютно не замечает действия украинских властей и боевиков, однако регулярно критикует ответные меры, предпринимаемые военными РФ. Подобную ситуацию Путин считает крайне неправильной и абсолютно несправедливой.