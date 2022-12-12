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НовостиПолитика11 декабря 2022 23:44

Сенатор Пушков назвал идиотом предложившего ударить по парадам Победы французского генерала

По мнению российского политика, видный французский военный сделал крайне недопустимое заявление
Александр КИСЛОВ
Алексей Пушков сделал жесткое заявление в адрес оскандалившегося французского военного

Алексей Пушков сделал жесткое заявление в адрес оскандалившегося французского военного

Фото: из соцсетей

Член Совета Федерации РФ, телеведущий Алексей Пушков раскритиковал отставного французского генерала НАТО Мишеля Яковлефф, предположившего возможные удары со стороны Украины по российским парадам Победы, посвященным 9 мая. Подробный пост с обоснованием своей позиции Пушков разместил в своем официальном Telegram-канале.

Российский сенатор открыто назвал французского генерала «политическим идиотом», подчеркнув, что подобные высказывания способны привести к прямому столкновению Североатлантического альянса и России.

По словам Пушкова, Яковлефф попросту не понимает, какие последствия могут иметь его неосторожные и весьма скандальные политические заявления. Более того, по мнению члена Совфеда РФ, отставной французский генерал даже представить себе не может, что случится в мире, если его предположения об ударах по парадах Победы все же в итоге будут кем-либо реализованы.

Ранее Яковлефф публично заявил, что возможные атаки боевиков Вооруженных сил Украины на парады Победы "могут стать крайне символическими". Это, по мнению отставного генерала, якобы может принести Киеву очень много пользы.