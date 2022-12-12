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НовостиВ мире12 декабря 2022 0:03

Funke: Шольц публично призвал немцев отказаться от досрочного выхода на пенсию

По мнению канцлера ФРГ, такая мера очень поможет экономике страны
Александр КИСЛОВ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с крайне любопытным заявлением

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с крайне любопытным заявлением

Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал всех граждан своей страны отказаться от преждевременного ухода на пенсию. Заявление немецкого канцлера цитирует FUNKE Mediengruppe.

Политик, в частности, заявил о том, что намерен изменить текущую тенденцию ухода немцев на пенсию раньше достижения пенсионного возраста, который составляет 67 лет. «Важно увеличить долю тех, кто реально может работать до пенсионного возраста», — подчеркнул Шольц. Политик признал, что многим сложно дожидаться положенного срока, поэтому они зачастую выходят на пенсию в возрасте 63 или 64 лет.

Ранее Шольц уже неоднократно выступал с неоднозначными и скандальными заявлениями,. высказываниями и инициативами, которые рядовые немцы массово воспринимали крайне негативно. В частности, подобной отрицательной реакции со стороны жителей ФРГ удостоилась шутка Шольца про энергетический кризис, охвативший Европу (и Германию, в частности).

Также Шольц неоднократно публично заявлял о том, что он, несмотря на многочисленные призывы жителей Германии, он не намерен отказываться от жесткой санкционной политики по отношению к России и намерен лишь наращивать уровень конфронтации (не переводя ее, впрочем, в военную плоскость).