Российский посол в Лондоне сообщил, что Карлу III и всей королевской семье запретили контакты с РФ

Правительство Великобритании категорически запретило королевской семье осуществлять любые контакты с РФ Фото: REUTERS

Между посольством России в Лондоне и новоиспеченным королем Великобритании Карлом III до сих пор не было никаких контактов с момента провозглашения сына Елизаветы II новым британским монархом. Информацию об этом распространил нынешний посол РФ в Британии Андрей Келин.

Он утверждает, что членам королевской семьи и самому Карлу III якобы рекомендовано не вступать в контакты с российской дипмиссией.

«Нет, [никаких контактов пока не было] и я знаю, что членам королевской семьи в принципе рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством», — сказал Келин, отвечая на вопрос журналистов газеты «Известия» о предполагаемых контактах с британским монархом после смерти королевы Елизаветы II. При этом, как отметил российский посол в Лондоне, дипмиссия РФ поддерживает активные контакты с МИД Великобритании, несмотря на кардинальные различия в политических позициях высшего руководства двух стран.

Таким образом, пока неизвестно, смогут ли официальные представители России поучаствовать в коронации Карла III.

Ранее сообщалось, что церемония коронации нового правителя Великобритании состоится в субботу, 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. В связи с общей ситуацией в мире и положением дел в экономике Соединенного Королевства Карл III (который ранее носил титул принца Уэльсского и имя Чарльз) наотрез отказался от проведения пышной церемонии коронации, сочтя ее весьма неуместной в текущих условиях. При этом новоиспеченный британский монарх пообещал, что с визуальной точки зрения церемония его коронации пройдет в классическом стиле с соблюдением всех исторических традиций и обычаев.