ZDF: ФРГ и ЕС продолжают закупать сжиженный природный газ из РФ

ЕС и Германию заподозрили в масштабной тайной покупке газа из РФ Фото: REUTERS

Германия и другие страны ЕС продолжают активно приобретать российский сжиженный природный газ (СПГ). Информацию об этом официально распространил популярный немецкий телеканал ZDF со ссылкой на сведения Кильского института мировой экономики.

В частности, отмечается, что российский газ продолжает поступать немецким потребителям. По словам вице-президента института Стефана Коотса, СПГ из России сначала прибывает в Бельгию, а затем его перевозят в Германию.

Он подчеркнул, что объемы поставок составляют около пяти миллиардов кубометров в год — это пять-шесть процентов от всей потребности ФРГ в газе.

Ранее западные политики (в том числе, самые высокопоставленные) публично заявляли о необходимости как можно скорее максимально снизить зависимость их государств от российских энергоресурсов. Ради этого они активно искали альтернативу российским газу и нефти, проводя многочисленные международные переговоры с различными игроками энергорынка. Однако в итоге отказаться от российского сжиженного природного газа, как показала практика, Германия и Европейский союз в целом пока что так и не смогли. Однако в разговоре с журналистами ZDF немецкие политики называют нынешние закупки российского СПГ временным явлением и утверждают, что вскоре подобные сделки производиться больше не будут.