Минобороны РФ рассказало о доставке писем бойцам-участникам спецоперации на Украине

Бойцы Вооруженных сил РФ, участвующие в специальной военной операции на Украине, получили возможность получать письма от родных и близких Фото: Минобороны РФ

В Минобороны России рассказали о том, что ведомством организована работа по доставке почтовых отправлений военным – участникам специальной военной операции на Украине и отправке писем от военнослужащих адресатам в регионы РФ.

В группировках войск развернуты обменные пункты. В военных комиссариатах доведена информация по порядку работы при обращении родственников по вопросам отправки почтовой корреспонденции военнослужащим – участникам СВО.

"Фельдъегерско-почтовая связь ВС РФ является единственным и уникальным видом почтовой связи, позволяющим доставлять все виды почтовых отправлений личному составу, проходящему военную службу в зоне проведения СВО. Доставка почтовых отправлений осуществляется различным автомобильным транспортом, в том числе на бронебазе. Родные и близкие военнослужащих, принимающих участие в СВО, написав письмо или оформив посылку, сдают их на отправку в ближайшее отделение почтовой связи «Почты России». Поступившие почтовые отправления сортируются по направлениям и отправляются по сети фельдъегерско-почтовой связи в зону проведения СВО", - отмечают в российском военном ведомстве.

Доставленные почтовые отправления сдаются в обменные пункты ФПС группировок войск (сил) для дальнейшей передачи воинскому почтальону и вручению почтовых отправлений лично военнослужащим. Военнослужащий, изъявивший желание отправить письмо своим родным и близким, передает написанное им письмо воинскому почтальону своей воинской части. Воинский почтальон принимает письмо, проверяет правильность адресования и передает в подразделение фельдъегерско-почтовой связи, которое доставляет его до отделения почтовой связи для дальнейшей отправки писем родным и близким по каналам «Почты России».