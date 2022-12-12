Посол РФ в Британии сообщил о нежелательности разрыва дипотношений между Москвой и Лондоном

Разрыва дипотношений между РФ и Британией в ближайшее время можно не ждать, заявил российский посол в Лондоне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разрыв дипломатических отношений между Россией и Великобританией не в чьих либо интересах. Такое мнение высказал российский посол в Лондоне Андрей Келин.

«Разрыв дипотношений — самая крайняя мера, за которой уже остаются военные отношения. Как мне сейчас представляется, это и не в интересах Лондона, и не в наших», — рассказал высокопоставленный российский дипломат в своем интервью газете «Известия». Келин отметил, что российско-британские отношения начали ухудшаться в 2018 году, а после начала спецоперации на Украине между двумя странами остались только весьма формальные двусторонние дипломатические отношения.

Ранее Великобритания по решению российского правительства была официально включена в список недружественных РФ стран. Поводом для такого решения стало введение Лондоном жестких антироссийских санкций, а также активное участие в западных антироссийских информационных и пропагандистских кампаниях.

Эксперты не исключали влияния на уровень дипотношений РФ и Великобритании публичных обвинений со стороны Москвы в адрес Лондона о причастности Соединенного Королевства к осуществлению терактов на "Северных потоках". Однако пока ни с одной из сторон никаких радикальных шагов и решений в этой плоскости предпринято до сих пор не было.