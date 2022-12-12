19FortyFive: РФ и Запад ведут "титаническую битву" за будущее финансовой системы мира

Соединенные Штаты заявили о начале борьбы с Россией за международное экономическое доминирование Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад фактически вступил в "титаническую битву" с Россией за будущее всей мировой финансовой системы. Об этом говорится в колонке обозревателя Роберта Фарли для американского интернет-издания 19FortyFive.

Автор публикации отмечает, что несколько месяцев назад - в конце февраля-начале марта 2022 года - США, ЕС, Великобритания и Япония открыто начали масштабную антироссийскую кампанию, наложив на РФ одни из самых жестких санкций в истории всего мира. В частности, как пишет Фарли, фактически были заморожены 300 миллиардов долларов США валютных резервов, которые Россия держала за границей. При этом РФ не осталась в стороне и начала эффективную борьбу с санкциями и противодействие им. В итоге ситуация сейчас перерастает в настоящую борьбу между Москвой и Западом за ключевую роль в мировой финансовой системе, заключает колумнист 19FortyFive.

Ранее с опасениями об усилении влияния России в мире выступили власти Великобритании. Они собираются полностью перекроить основы внешней политики Соединенного Королевства, чтобы противостоять "российской экспансии" в Азию, Африку и Латинскую Америку. В Лондоне всерьез обеспокоены тем, что власти многих азиатских, африканских и латиноамериканских государств наотрез отказались вводить санкции против РФ и целиком и полностью поддержали внешнеполитическую позицию Москвы (в том числе, признав за Россией право на начало военной спецоперации на Украине).