Алексей Пушков жестко отреагировал на заявление генерала из Франции Фото: из соцсетей

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков назвал идиотом отставного французского генерала НАТО Мишеля Яковлефф, предположившего возможные удары со стороны Украины по российским парадам Победы, посвященным 9 мая.

Российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил о том, что Карлу III и всей королевской семье британские власти категорически запретили любые контакты с РФ. Дипломат назвал подобные действия крайне недопустимыми.

Немецкий телеканал ZDF сообщил о том, что ФРГ и ЕС продолжают активно закупать сжиженный природный газ из России. Журналисты допускают, что подобные закупки в течение зимы могут стать еще более масштабными.

В Белом доме сообщили, что освобождение россиянина Виктора Бута создает серьезную угрозу для нацбезопасности США. С таким заявлением выступил высокопоставленный американский чиновник Джон Кирби.

Владимир Зеленский заявил о тяжелой ситуации с электроснабжением в ряде украинских регионов. По его словам, практически полностью обесточенной сейчас осталась Одесская область.