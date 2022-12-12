Минобороны России опубликовало видео ударов ОТРК "Искандер" по объектам ВСУ в зоне спецоперации Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер", которые наносят удары по объектам ВСУ, расположенным в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщается на официальном сайте военного ведомства.

- Одним из средств доставки боевого груза являются ракеты ОТРК "Искандер" ... Дивизионы данных комплексов несут круглосуточное боевое дежурство и готовы в любой момент выполнить поставленную боевую задачу, - говорится в сообщении.

В телеграм-канале Минобороны показаны кадры, как расчет "Искандера" по приказу с командного пункта осуществляет запуск ракеты.

Напомним, ОТРК "Искандер" считается одним из самых опасных среди оружия ВС РФ, поскольку имеет очень низкий барьер неядерного применения, но высокая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов.

Накануне сайт KP.RU писал, что российские военные провели наступление на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 80 военных ВСУ. Также они ликвидировали три бронемашины и два танка.