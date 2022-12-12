Российский военный раскрыл, как спасают пилотов в зоне спецоперации: Летим по первому "свистку" Фото: Александр КОЦ

Экипаж поисково-спасательной группы армейской авиации ведет работу в круглосуточном режиме в зоне спецоперации.

Про словам начальника поисково-спасательной службы (ПСС) бригады армейской авиации ВКС России, только за один день может быть до пяти вылетов. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Эксперт также объяснил, что работа поисково-спасательной службы заключается в том, чтобы спасать наших сбитых пилотов.

- Вся наша работа заключается в поиске и эвакуации сбитых летчиков. ... Летят (ударный самолет или вертолет) на боевые вылеты, и мы их сопровождаем...Не дай Бог что-то случится. Мы по первому "свистку" летим, забираем летчиков и доставляем их на базу, - пояснил военный.

Однако иногда забирать приходится не только пилотов. Такие поисково-спасательные экипажи выполнять задачи по эвакуации раненых бойцов с передовой.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как летчик Петр Каштанов разбил врага и избежал плена. В сентябре его истребитель-бомбардировщик Су-34 при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации был сбит над территорией противника. Ситуация патовая - у него перелом руки, у штурмана - компрессионный перелом позвоночника, вокруг - враги. Но каким-то чудом обоим удается выбраться к своим.