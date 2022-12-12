Наплыв украинских беженцев взбудоражил ирландцев: "Кто все эти люди?" Фото: REUTERS

Жители небольшого ирландского курортного городка Каслбар, где проживают порядка 12 тысяч человек, начали беспокоиться из-за наплыва украинских беженцев.

Недовольство граждан связано с тем, что поддержка властей требуется им самим, говорится в публикации издания The Globe and Mail.

Важным моментом является то, что графство Мейо на западе Ирландии - излюбленное место у туристов, однако сейчас многие курорты в этом регионе переполнены из-за беженцев с Украины. В результате постоянная нехватка жилья в Ирландии вынудила правительство платить отельерам за размещение украинцев, поэтому в гостиницах Каслбара, крупнейшего города Мейо, почти нет свободных мест.

- (В обществе) начинает нарастать напряжение. Многие из Каслбара стали настороженно относиться к растущему числу беженцев в городе, - уточняется в материале.

По данным издания, всю тяжесть этой ситуации уже ощутила на себе Лили Лузан, которая 14 лет назад переехала сюда из Белоруссии и впоследствии стала "неофициальным руководителем" по вопросам координации помощи украинцам в этом районе. Женщина заверяет, что в самом начале кризиса люди стремились помочь украинцам, но сейчас "настроение изменилось".

Что касается позиции властей, то оно оказалось не готово к наплыву беженцев, считает активистка.

- Я сказала правительству: "Если у вас нет плана, люди здесь будут бросать в меня камни". И это то, что происходит, - пожаловалась Лили Лузан.

Мэра города Каслбар Майкл Килкойн имеет свой взгляд на ситуацию - местные жители всегда готовы помочь, но общество хочет знать и понимать "кто все эти люди и каков план".

- (Граждане хотят знать) как долго они (беженцы) здесь пробудут? Если вы размещаете так много людей и не даете нам никаких ресурсов, то вы фактически забираете блага у людей, которые здесь живут, - рассказал Килкойн.

Напомним, с начала украинского конфликта на территорию Ирландии уже прибыли более 62 тысяч украинцев.

Сайт KP.RU уже писал, что отношение к украинским беженцам в Европе стало меняться. И в главной степени, в этом виноваты сами перемещенные лица из числа граждан Незалежной. С самого начала они стали вести себя вызывающе, требуя к себе особого отношения, даже если это требовало жертв со стороны принимающей стороны.