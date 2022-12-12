Инвестор сделал неожиданной прогноз по криптовалютам Фото: REUTERS

Известный американский инвестор и сооснователь инвестфонда Quantum Джим Роджерс сделал прогноз, что будет в будущем с криптовалютами и как может измениться их стоимость.

По мнению эксперта, большая часть существующих сейчас криптовалют в итоге исчезнет и обесценится. Своим предположением он поделился в беседе с РИА Новости

- Я все еще довольно скептически настроен относительно криптовалют и думаю, что большая их часть в конце концов исчезнет и упадет до нуля, - делал прогноз инвестор.

Роджерс также добавил, что жизнеспособными могут остаться только выпущенные государствами цифровые валюты, а сами власти, как он ожидает, будут стремиться установить контроль над обращением криптовалют.

Ранее в Центробанке сообщали, что эксперты регулятора убеждены, что институционализация майнинга представляет серьезную угрозу для российской экономики и граждан России. Тем временем ЦБ РФ огорошил инициативой - запретить оборот криптовалюты и ее майнинг, то есть добычу на территории Российской Федерации.