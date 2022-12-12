Названы врачи, к которым чаще обращаются по ДМС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, к каким врачами чаще всего обращаются россияне в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС). Оказалось, что чаще всего приходят в терапевту (16%), а самой распространенной процедурой является общий анализ крови (11%).

Список самых востребованных врачей

Невролог - 8%,

Гинеколог- 7%,

Гастроэнтеролог - 6%,

Эндокринолог - 4%,

Отоларинголог - 4%,

Офтальмолог – 3%,

Инфекционист – 3%.

Чаще всего россияне отправляются на личную консультацию к врачу, но есть и те, кто предпочитает дистанционный вариант. Таковых оказалось 9%. Онлайн консультации выбирают те, кто хочет получить совет от терапевта или педиатра, сообщает "Газета.Ru".

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