В России могут появиться пятирублевые банкноты в 2023 году. Фото: wiki

Генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук сообщил, что в 2023 году в России могут вернуться в оборот пяти- и десятирублевые банкноты.

По его словам, контракт 2022 года с Центробанков уже фактически исполнен. Однако сейчас обсуждается контракт на будущий год, пишут "Известия". При этом Трачук добавил, что не принято говорить о том, печатаются ли банкноты в пять и десять рублей "в данную секунду".

- Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка... Я могу предположить, что в 2023 году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме, - рассказал представитель "Гознака".

Годом ранее зампред ЦБ России Сергей Белов сообщал, что в России планируют возобновить печать банкнот номиналом пять и десять рублей. Выпуск таких купюр он назвал целесообразным.

А до этого Центральный Банк России сообщил, что планирует до 2025 года обновить дизайн банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей.