В России проведут клинические испытания вакцины от аллергии на кошек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцина от аллергии на кошек уже прошла доклинические исследования и теперь эксперты намерены приступить к клиническим испытаниям препарата. Об этом сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.

- Над созданием вакцины работали две команды - в Москве и в Вене. Это была сложная и долгая работа... Следующий этап - клинические испытания, к которым мы планируем приступить в 2023-2024 году, и последующая регистрация вакцины, - сообщил РИА Новости руководитель проекта, заведующий клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета, академик РАН Александр Караулов.

Уточняется, что в мире нет аналогов данной вакцине. На данный момент, согласно проведенным исследованиям, препарат является безопасным и эффективным против всех кошачьих аллергенов.

Как писал сайт KP.RU, Около 20% жителей Москвы и Подмосковья чувствительны к аллергенам кошек. По словам академика РАН Александра Караулова, клинически это проявляется в виде заложенности носа, кашля, затруднения дыхания, слезотечения. Иногда у человека аллергия на кошек способна проявляться в виде кожного зуда, сухости и сыпи.

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