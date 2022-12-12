Эрдоган пригрозил Греции ракетами "Тайфун", если она не изменит свою политику

Президент Турции Эрдоган предупредила Грецию, что ракета может достигнуть Афины, если продолжится наращивание вооружения в Эгейском море Фото: REUTERS

Турция предупредила Грецию, что их ракета может достигнуть Афин, если власти продолжат наращивать военное присутствие на островах Эгейского моря. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Самсуне на севере Турции.

"Теперь мы начали производить собственные ракеты", - сказал Эрдоган, - "Конечно, эта постановка пугает греков. Когда вы говорите «Тайфун», грек пугается и говорит: «Он ударит по Афинам». Ну, конечно, ударит".

Ракеты "Тайфун" представляют собой баллистический снаряд малой дальности, разработанную в Турции. Ракета была испытана в октябре 2022 года над Черным морем и поразила цель на расстоянии около 560 километров, что более чем вдвое превышает дальность действующих орудий в арсенале Турции.

"Если вы не будете сохранять спокойствие, если попытаетесь купить что-нибудь [вооружиться] тут и там, от Америки до островов, такая страна, как Турция, не останется в стороне. Мы вынуждены будем что-то сделать", - добавил Эрдоган.

В последние месяцы Турция усилила свою риторику против Греции на фоне того, что Анкара считает угрозой военное наращивание на греческих островах Эгейского моря, недалеко от береговой линии Турции.

6 декабря 2022 года Турция заявила, что поднимет вопрос о признании суверенитета Эгейских островов, если Греция продолжит провокации, пообещал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Любая страна, нарушившая границы Греции, будет наказана, заявил премьер-министр республики Кириакос Мицотакис в ответ на слова Эрдогана о последствиях военного расширения. Мицотакис отметил, что Греция решила усилить свой Военно-морские силы для укрепления собственной безопасности.