Минобороны России опубликовало видео боевой работы самоходных гаубиц "Малка" в зоне СВО Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) "Малка" в зоне проведения спецоперации.

- Менее чем за пять минут самоходное орудие выдвигается и разворачивается на огневой позиции, - сказано в сообщении на сайте военного ведомства.

После получения цели от разведывательных беспилотников расчет наносит артиллерийский удар осколочно-фугасными 203-мм снарядами. В частности, целями "Малки" становятся укрепленные районы и артустановки противника. После выполнения задач расчет меняет позицию, уходя из-под возможного ответного огня.

Также 12 декабря Минобороны РФ показало кадры боевой работы ОТРК "Искандер", которые наносят удары по объектам ВСУ, расположенным в зоне проведения СВО. Уточняется, что дивизионы данных комплексов несут круглосуточное боевое дежурство.

Напомним, военнослужащие пришли к выводу, что ВСУ несут большие потери в районе Артемовске из-за использования натовской тактики COIN. Попавшие в плен военные ВСУ заявляли, что натовский курс не был рассчитан на интенсивные бои и вредил украинской пехоте.

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