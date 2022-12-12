В Вологодской области к концу 2024 года газифицируют три района

Протяженность газопровода по территории Вытегорского района составит порядка 130 километров. Сдать объект в эксплуатацию планируется в конце 2024 года, на прошлой неделе прокладчики сварили первый стык между газораспределительными станциями Липин Бор и Вытегра.

«Мы дали старт строительству магистрального газопровода, которого жители ждали десятилетиями. Как известно, газификация является драйвером устойчивого развития территорий. Жизнь земляков в Вытегорском районе выйдет на качественно новый уровень, появятся возможности для реализации новых инвестпроектов», – отметил Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

С вводом газопровода газ появится в промышленных предприятиях, социальных объектах и жилых домах Вытегры. Параллельно с магистральным строят межпоселковый газопровод и распределительные сети в городе.

Добавим, что газопровод до Вытегры – это третий этап крупного проекта по газификации Вологодской области, который реализуется в рамках соглашения Правительства региона и ПАО «Газпром». На первом этапе газ появился в городе Кириллове, отсюда к 2023 году ветку дотянут до Белозерска. Второй этап – строительство газопровода от Кириллова до села Липин Бор. Объект готов на 90%, в строй его введут в сентябре 2023 года. С началом строительства газопровода до Вытегры регион приступил к третьему этапу проекта. Четвертый этап – это строительство газопровода от Вытегры до Пудожа в Карелии.