США намерены пригласить Россию в Сан-Франциско для участия в форуме АТЭС в 2023 году Фото: REUTERS

США намерены пригласить Россию принять участие в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заседания которого состоятся в ноябре 2023 года в городе Сан-Франциско штата Калифорния. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на брифинг высокопоставленного чиновника США Мэттью Мюррея.

Мюррей не уточнил, уведомлен ли российский президент Владимир Путин и ответил ли на приглашение лидеров форума АТЭС в 2023 году.

В этом году АТЭС состоялся в Бангкоке. Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават в преддверии форума заявлял, что Владимир Путин будет желанным участником саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества.

В числе прочего лидеры стран обсудили обострение обстановки в восточной Европе. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам форума АТЭС обратился с призывом к Китаю, Индии и другим странам оказать содействие в возвращении России за стол переговоров с Украиной.