Подругу премьера Италии застрелили в Риме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подруга премьер-министра Италии Джорджи Мелони была убита в Риме во время стрельбы в кофейне. Известно, что 57-летний мужчина открыл огонь по собранию жителей многоквартирного дома.

Пор информации The Guardian, инцидент произошел на севере итальянской столицы. В результате были убиты трое человек, в том числе подруга главы правительства Италии.

Между тем агентство Ansa передает, что перед тем как открыть стрельбу, мужчина крикнул «Я вас всех убью». Жителям удалось обезоружить его еще до прибытия полиции. Спустя несколько часов Мелони опубликовала в социальных сетях фотографию себя вместе со своей подругой Николеттой Голизано. Погибшей было 50 лет, у нее остались остались муж и 10-летний ребенок, сообщила политик.

Пока полиция никак не прокомментировала случившееся. По словам премьера Италии, власти начали расследование инцидента. Тем временем мэр Рима Роберто Гуалтьери созвал экстренное совещание по вопросам безопасности, назвав трагедию в городе «серьезным эпизодом насилия».