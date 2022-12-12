Правительство России направит на детские выплаты малоимущим семьям дополнительно 3,3 миллиарда рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство России направит дополнительно 3,3 миллиарда рублей на выплаты детям в возрасте от 3 до 7 лет, воспитывающихся в семьях с низкими доходами, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«По инициативе главы государства на каждого ребенка от 3 до 7 лет, которые воспитываются в таких семьях, назначаются ежемесячные пособия. Дополнительно направим регионам свыше 3,3 миллиарда рублей на их выплату в текущем году», – сказал он на оперативном совещании с вице-премьерами.

Напомним, 20 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал Указ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В соответствии с ним в регионах приняли местные постановления об утверждении ежемесячных денежных выплат на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Новое пособие на детей до 7 лет семьям начали платить с июня 2020 года. В месяц можно получить до 100% (ранее до 50%) детского прожиточного минимума, установленного в том или ином субъекте РФ. Минимальная сумма в 2022 году в среднем по России — 5 796 рублей. В Москве можно получить 8 087 рублей. Подробнее о детских выплатах читайте в материале KP.RU.