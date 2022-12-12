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НовостиОбщество12 декабря 2022 8:28

Правительство России направит на детские выплаты малоимущим семьям дополнительно 3,3 миллиарда рублей

Средства будут выделены в этом году
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Правительство России направит на детские выплаты малоимущим семьям дополнительно 3,3 миллиарда рублей

Правительство России направит на детские выплаты малоимущим семьям дополнительно 3,3 миллиарда рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство России направит дополнительно 3,3 миллиарда рублей на выплаты детям в возрасте от 3 до 7 лет, воспитывающихся в семьях с низкими доходами, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«По инициативе главы государства на каждого ребенка от 3 до 7 лет, которые воспитываются в таких семьях, назначаются ежемесячные пособия. Дополнительно направим регионам свыше 3,3 миллиарда рублей на их выплату в текущем году», – сказал он на оперативном совещании с вице-премьерами.

Напомним, 20 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал Указ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В соответствии с ним в регионах приняли местные постановления об утверждении ежемесячных денежных выплат на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Новое пособие на детей до 7 лет семьям начали платить с июня 2020 года. В месяц можно получить до 100% (ранее до 50%) детского прожиточного минимума, установленного в том или ином субъекте РФ. Минимальная сумма в 2022 году в среднем по России — 5 796 рублей. В Москве можно получить 8 087 рублей. Подробнее о детских выплатах читайте в материале KP.RU.