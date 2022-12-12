Спецпосланник Байдена заявил, что США и Россия продолжают диалог по освобождению Уилана

США и Россия продолжают диалог по освобождению Уилана Фото: REUTERS

Власти России и Соединенных Штатов продолжают диалог по освобождению из российской тюрьмы Пола Уилана, заявил специальный посланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.

«Варианты всегда рассматриваются, мы должны приспосабливаться. У нас продолжается диалог с российской стороной. Мы привержены тому, чтобы вернуть Пола Уилана домой», – сказал он в интервью CNN.

По словам Карстенса, он разговаривал с Уиланом в пятницу, 9 декабря. Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен сосредоточены на освобождении американца, добавил дипломат.

Напомним, Пол Уилан был осужден за шпионаж. Российским судом ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, которое он отбывает в одной из колоний в Мордовии. В США заявляют, что в России он был задержан незаконно, а госсекретарь Блинкен в который раз заверил, что в Америке продолжают неустанно работать, «чтобы вернуть домой и Пола Уилана».

Сайт KP.RU рассказывал, кто такой Пол Уилан и почему его хочет вернуть из российской тюрьмы Вашингтон.