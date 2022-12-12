Семилетний малайзийский мальчик отбился от нападения крокодила, вырвав ногу из пасти рептилии

Мальчик смог "вырваться и сбежать" из пасти крокодила, но получив глубокие порезы на ноге и сломанная кость, уточняет полиция округа Фото: принтскрин со страницы Newsweek.

В минувший четверг, 8 декабря 2022 года, в 17:50 по местному времени 7-летний мальчик вышел из дома близ водоема в поселке Кампунг Эйр в поисках своей домашней курицы. Двоюродный брат мальчика заметил в воде крокодила и попытался его предупредить, однако не успел, рептилия схватила ребенка за ногу. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на полицию округа.

"Примерно в этот момент двоюродный брат мальчика заметил крокодила, плавающего в воде возле дома, и попытался предупредить о его присутствии. Ммальчик попытался убежать и спастись, но большая рептилия, тем не менее, смогла укусить его за правую ногу, по словам помощника командира полиции округа Лахад Дату Рохана Шах Ахмада", - говорится в сообщении СМИ.

В заявлении, опубликованном в субботу по поводу инцидента, Ахмад сказал, что мальчик, чье имя не разглашается, смог "вырваться и сбежать" из пасти крокодила, но получив глубокие порезы на ноге и сломанная кость. Ахмад добавил, что мальчика доставили в ближайшую больницу для лечения, и сейчас он выздоравливает.

Хотя этот инцидент не закончился трагедией, Ахмад сказал, что тенденция нападений крокодилов в регионе приобретает серьезный характер. В период с 2020 по 2022 год, по данным The Star, в районе Лахад-Дату произошло 12 нападений, восемь из которых закончились смертельным исходом. Ахмад сказал, что властям известно как минимум о 28 крокодиловых гнездах в районе, 13 из которых находятся в районе, где проживает последняя жертва.

"Вся [эта] информация была отправлена чиновникам дикой природы, и я уверен, что они также заняты рассмотрением этих дел", - сказал Ахмад.

Популяции крокодилов заметны в странах и регионах, побережье которых касается Индийского океана, включая большую часть Юго-Восточной Азии, Индию, Северную Австралию и значительную часть Африки. Известно, что во всем мире нападения крокодилов и других видов рептилий уносят примерно 1000 жизней в год. Благодаря защите, предоставленной им как исчезающим видам, популяции пресноводных крокодилов выросла и процветает в Малайзии.