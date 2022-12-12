Глава Приамурья Василий Орлов: «14 новых автомобилей скорой помощи отправились в медучреждения области»

В больницы и поликлиники Приамурья передали 6 «уазиков» и 8 автомобилей «ГАЗ». Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Больницы и поликлиники Амурской области получили 14 новых автомобилей скорой помощи. Машины, купленные на средства федерального бюджета, передадут в села и небольшие города. Шесть автомобилей УАЗ класса «В» и восемь автомобилей ГАЗ класса «В» оборудованы всей необходимой медицинской техникой. Новые машины осмотрел губернатор Амурской области Василий Орлов.

«14 новых автомобилей скорой помощи отправились в медучреждения области. Они будут обслуживать жителей сел и малых городов. Более проходимые автомобили марки УАЗ – для северных территорий, где есть удаленные труднодоступные поселки. Оперативная доставка пациентов до больниц в комфортных условиях – важная задача», - рассказал Василий Орлов.

В каждой машине установлены дефибрилляторы, электрокардиографы, кислородные ингаляторы, экспресс-измерители концентрации глюкозы в крови. Кроме того, в скорых есть тележки-каталки, носилки, реанимационные наборы и другие средства, необходимые для срочной помощи пациентам. Автомобили доставят в медицинские учреждения Магдагачинского, Константиновского, Октябрьского, Сковородинского, Тамбовского, Свободненского и других районов Приамурья.