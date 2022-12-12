Президент Чехии Земан признал ошибочность своего мнения о Путине

Президенты России и Чехии Владимир Путин и Милош Земан Фото: REUTERS

Президент Чехии Милош Земан назвал ошибочным свое мнение о главе российского государства Владимире Путине.

В интервью «Чешскому Радио» лидер Чехии напомнил, что раньше видел в российском президенте «политика, пекущегося об интересах своей страны». По словам Земана, спецоперация на Украине была начата «против интересов Российской Федерации, и если Путин этого не осознавал, тем хуже для него».

Чешский президент также отметил необходимость оказания помощи Украине. Экономические интересы должны уступить интересам обеспечения безопасности», считает он.

Напомним, ранее президент Чехии разрешил более 100 гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Весной этого года Земан решил наградить высшей наградой республики — орденом Белого льва – президента Украины Владимира Зеленского.