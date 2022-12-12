Инфляция в Казахстане достигла исторического максимума за последние 14 лет Фото: EAST NEWS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что уровень инфляции в республике в ноябре 2022 года вырос до значения 19,6% в годовом выражении. Тем самым, инфляция в стране достигла исторического максимума.

- За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%. Что касается инфляции, то она достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов граждан, - сказал Токаев во время своего выступления на расширенном заседании правительства 12 декабря.

Однако премьер Казахстана Алихан Смаилов акцентировал внимание на факторах роста инфляции. По его словам, это произошло из-за усиления геополитической напряженности, рекордного роста цен в мире, а также стало итогом нарушения логистических связей.

В конце ноября сайт KP.RU писал, что в России уровень инфляции в годовом выражении по состоянию понизился с отметки с 12,4% до 12,3%. По прогнозу Минэкономразвития, в этом году в стране инфляция ожидается на уровне 12,4%.