Foreign Policy: В США прорабатывают планы на случай гипотетического столкновения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Пентагоне начали прорабатывать оперативные планы на случай гипотетического военного столкновения с Россией, сообщает Foreign Policy (FP) со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Минобороны США пока находится под давлением Конгресса, представители которого намерены добиться разрешения на поставку большего количества оружия на Украину. Источники СМИ также сообщают, что председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли недоволен отправкой Киеву слишком большого числа вооружений.

В соответствии с оперативными планами Пентагона о гипотетическом противостоянии с Россией, на складах армии США должно храниться строго регламентированное количество боеприпасов. пишет FР. Однако украинский конфликт привело к тому, что из-за постоянного оказания Киеву военной помощи со стороны Вашингтона, Штаты не успевают пополнять собственные запасы вооружений.

До этого газета Le Monde писала, что Вооруженные силы Франции из-за поставок оружия Украине столкнулись с острой нехваткой артиллерии и боеприпасов, что делает страны уязвимой в случае участия в "конфликте высокой интенсивности". Так, французы направили Киеву 18 из 76 самоходных артиллерийских установок CAESAR. При этом для обороноспособности страны при войне необходимо 215 единиц такого вооружения, утверждают эксперты.