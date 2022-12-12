В Кузбассе открылись первые всероссийские соревнования по парашютному спорту в аэротрубе

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе 12 декабря стартовали чемпионат и первенство России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта. В состязаниях участвуют 270 спортсменов из 22 регионов, в том числе дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья.

«Такие соревнования в Кузбассе проходят впервые, - отметил губернатор региона Сергей Цивилев. - Современная аэротруба в «Кузбасс-Арене» позволяет проводить чемпионаты и кубки мирового уровня по абсолютно всем дисциплинам парашютного спорта. В нашем регионе парашютным спортом уже занимаются 476 человек. Такое оборудование откроет перед спортсменами Сибири новые возможности. Кроме того, в аэротрубе занимаются люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата».

Соревнования продолжатся до 17 декабря. Между спортсменами будут разыграны более 30 комплектов наград чемпионата и первенства России. Кроме того, будут распределены призовые места среди инклюзивных команд, а также среди участников до 18 лет и спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.