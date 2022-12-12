Экономист объяснил возможное возвращение пятирублевых банкнот

Экономист Колганов связал возможное возвращение пятирублевых купюр с ростом стоимости изготовления монет Фото: ru.wikipedia.org

Возможное возвращение пятирублевых банкнот может быть связано с ростом стоимости металлических монет, считает экономист, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Андрей Колганов.

«Единственное предположение, которое я могу высказать по этому поводу, это то, что с течением времени стоимость изготовления металлических монет существенно выросла, соответственно, их изготовление становится невыгодным, а печатание бумажных денег обходиться дешевле», – высказал мнение эксперт в беседе с Lenta.ru.

По словам Колганова, стоимость производства металлических монет стала близка к их номиналу.

Напомним, ранее генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук сообщил, что в 2023 году в России могут вернуться в оборот пяти- и десятирублевые банкноты. По его словам, контракт 2022 года с Центробанком уже фактически исполнен, сейчас обсуждается контракт на будущий год.