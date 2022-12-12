В Совфеде России заверили, что дефицита продуктов в стране не предвидится

Дефицита продуктов питания и иных товаров в торговых сетях России на фоне санкций не предвидится, заявил сенатор Двойных Фото: REUTERS

Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных заверил, что на сегодняшний день дефицита продуктов питания и иных товаров в торговых сетях России не предвидится. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции 12 декабря 2022 года.

"Что касается дефицита продукции, мы сейчас таких рисков не фиксируем. Сегодня все группы товаров представлены. По внутреннему производству и потреблению достигнут достаточно хороший баланс. Что касается основных групп жизненно важных (продуктов), рисков никаких нет", - сказал сенатор.

Относительного дефицита на фоне санкций Двойных добавил, что ограничения коснулись в первую очередь товаров премиум-класса и большей части импортной продукции, однако России удалось заменить исчезнувшие товары.

"Есть сложности с продукцией европейского виноделия с точки зрения количества поставок. Но, во-первых, это не является жизненно важным (видом продукции). Во-вторых, открывается очень серьезное окно возможностей для наших производителей, которые традиционно были в экономсегменте. А сегодня есть возможность занять как раз и эти престижные полки", - заключил Двойных.

Тем не менее правительство РФ установило пошлины на ввоз некоторых предметов личной гигиены: шампуни и зубная паста, а также оружия, из недружественных стран. Пошлиной облагаются товары, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации, отличные от ставок единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза.

С момента ужесточения санкционного давления на Россию, власти прибегают к множеству антикризисных мер, чтобы поддерживать экономику. Напомним, не так давно по параллельному импорту в РФ ввезли 1,3 трлн тонн товара на сумму более 9 млрд долларов. Параллельный импорт рассчитан на товары, которые перестали поставляться в Россию из-за санкций. Такая мера позволяет удовлетворять запрос отечественного потребителя на привычную продукцию.