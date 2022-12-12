МИД Украины сообщил о получении посольством в Греции окровавленной посылки Фото: REUTERS

Посольство Украины в Афинах получило утром в понедельник, 12 декабря, окровавленную посылку, сообщил официальный представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

«Утром посольство Украины в Греции получило окровавленную посылку. Адрес отправителя тот же, что и на остальных конвертах, которые ранее были отправлены в посольства и консульства Украины: салон автомобиля Tesla в немецком городе Синдельфинген», – написал он в Facebook*.

По словам пресс-секретаря МИД Украины, полиция Греция начала проверку. Николенко добавил, что это уже 33 случай угрозы украинским посольствам в 17 странах мира.

Напомним, ранее посольство Украины в Бухаресте заявило о получении двух конвертов с подозрительным содержимым.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Николенко сообщал, что шесть украинских дипломатических миссий в Европе получили окровавленные пакеты, в которых были глаза животных.

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