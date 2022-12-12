В России увеличилась продолжительность жизни населения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в нашей стране с конца 2021 года увеличилась на 1,8 года.

Глава ведомства также заверил, что РФ вышла на устойчивую тенденцию снижения смертности.

- Мы вышли на устойчивую траекторию снижения смертности. Мы вернулись уже к показателям ниже 2019 года, ожидаемая продолжительность жизни увеличилась от конца 2021 года до сегодняшнего дня на 1,8 года. Мы прогнозируем, что эта цифра к концу года, наверное, будет чуть больше, - заявил Мурашко на вебинаре Минздрава.

При этом он добавил, что теперь предстоит продумать подходы, которые позволили бы государству еще быстрее поднять среднюю продолжительность жизни.

Накануне Мурашко сообщал, что план по увеличению показателей ожидаемой продолжительности жизни в России к концу этого года будет перевыполнен. А незадолго до этого помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что целевое значение, связанное с ожидаемой продолжительности жизни, которое ранее было установлено Единым планом на период до 2024 года, составляет 71,03 года.