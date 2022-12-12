Сборная Англии по футболу забрала домой из Катара прибившегося к ним кота

Сборная Англии приняла кота Дейва в качестве своего неофициального талисмана турнира

Футбольная команда Англии покинула Доху утром после поражения с Францией и забрала с собой кота по имени Дэйв. Сборная Англии приняла кота Дейва в качестве своего неофициального талисмана турнира, а официальный аккаунт Англии в Instagram регулярно заставляет любителей кошек сходить с ума от новостей о коте, пишет издание The Indianexpress.

Первыми встретили бродячего кота защитники Джон Стоунз и Кайл Уокер, которые следовали за Килианом Мбаппе в четвертьфинале.

"В первый день, когда мы приехали туда [в гостиницу команды], у нас был маленький столик за углом, а в следующую минуту выскакивает Дэйв", — ранее сказал Стоунз журналистам. "После этого он каждую ночь сидел там и ждал свою еду".

Уокер также объявил, что, если Англия выиграет чемпионат мира, они возьмут с собой кота.

"Надеюсь, я смогу сдержать свое обещание, что он вернется с нами домой, если мы выиграем чемпионат мира. Дейв в порядке, спасибо, что спросили… На днях у него была небольшая ссора с другим котом. Я думаю, что они борются за территорию и еду. Но у него все хорошо", — сказал Уокер. Хотя они и проиграли в четвертьфинале, Уокер и Стоунз решили забрать кота домой в Англию.

Команда ухаживает за своим талисманом. После того, как сборная вернулась на родину, кота доставили в местную ветеринарную клинику, где будут организованы анализы крови и вакцинация, и он проведет четыре месяца на карантине.

Напомним, футболистам сборной Англии не удалось пройти в полуфинал чемпионата мира. Действующие победители этого турнира оказались сильнее — Франция благодаря голу Оливье Жиру и промаху Харри Кейна с пенальти в решающий момент победила 10 декабря британцев со счетом 2:1.