В окрестностях Северодонецка в ЛНР обнаружили останки двух тысяч мирных жителей Фото: REUTERS

Советник главы ЛНР Анна Сорока заявила об останках 2000 мирных жителей, обнаруженных за несколько месяцев силовиками и экспертами в Северодонецкой агломерации, об этом сообщили РИА Новости.

«Агломерация города Северодонецк, город Рубежное, город Лисичанск, город Кременная - по нашим данным, погибло около 2000 гражданского населения», - сообщила советник.

Как подчеркнула Анна сорока, эти населенные пункты до начала спецоперации находились под контролем Киева.

Она уточнила, что в августе началась работа по поиску захоронений.

«С начала августа 2022 года полевой командой совместно с МВД, бюро судебно-медицинских экспертиз, МГБ были подняты останки... В городе Кременная – были собраны и подняты останки 31 подопечного дома престарелых и инвалидов, который был сожжен украинской армией», - пояснила Анна Сорока.

Как писал сайт KP.RU, на Украине последние годы практикуется узаконенное зверство. Подпольные тюрьмы, пытки, изнасилования, внесудебные казни… Все это – эпизоды различных отчетов всевозможных западных правозащитных структур. От Amnesty International до ООН.

Более того, с началом спецоперации Украина официально выпустила из тюрем преступников, осужденных за тяжкие преступления. Это узаконенное зверство, практикуемое с подачи нынешней украинской власти и при стыдливом молчании «цивилизованного Запада».