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НовостиПолитика12 декабря 2022 10:59

Воздушные силы ВСУ признали неспособность своих ПВО сбивать баллистические ракеты

При этом представитель командования воздушных сил страны выразил надежду, что "партнеры будут помогать Украине"
София ГОНЧАРОВА
Воздушные силы ВСУ признали неспособность своих ПВО сбивать баллистические ракеты

Воздушные силы ВСУ признали неспособность своих ПВО сбивать баллистические ракеты

Фото: REUTERS

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины неспособны сбивать баллистические ракеты. Такое заявление сделал представитель командования воздушных сил страны Юрий Игнат.

- Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет - на старте, там, где они расположены, - цитирует слова военного украинское издание "Вести.ua".

При этом Игнат выразил надежду, что "партнеры будут помогать Украине".

12 декабря Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер", которые наносят удары по объектам ВСУ, расположенным в зоне проведения спецоперации. На кадрах показано, как расчет "Искандера" по приказу с командного пункта осуществляет запуск ракеты.

А до этого сайт KP.RU писал, что российские военные провели наступление на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 80 военных ВСУ. Также они ликвидировали три бронемашины и два танка.