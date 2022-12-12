Воздушные силы ВСУ признали неспособность своих ПВО сбивать баллистические ракеты Фото: REUTERS

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины неспособны сбивать баллистические ракеты. Такое заявление сделал представитель командования воздушных сил страны Юрий Игнат.

- Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет - на старте, там, где они расположены, - цитирует слова военного украинское издание "Вести.ua".

При этом Игнат выразил надежду, что "партнеры будут помогать Украине".

12 декабря Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер", которые наносят удары по объектам ВСУ, расположенным в зоне проведения спецоперации. На кадрах показано, как расчет "Искандера" по приказу с командного пункта осуществляет запуск ракеты.

А до этого сайт KP.RU писал, что российские военные провели наступление на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 80 военных ВСУ. Также они ликвидировали три бронемашины и два танка.