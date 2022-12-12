Индия разрешила российским банкам открыть счета в рупиях для торговых расчетов Фото: Shutterstock

Российские банки получили разрешение на открытие счетов в рупиях для взаимных расчетов с индийскими компаниями, рассказал глава Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай.

По информации газеты Mint, разрешение на открытие счетов в рупиях получено 5-6 российскими банками. В настоящее время открыто 10-11 таких счетов, Россия и Индия могут приступить в взаимным расчетам в рупиях уже на следующей неделе.

Как отметил Сахай, благодаря нововведению Индия сможет уйти от торгового дефицита с Россией и нарастить экспорт в РФ. Он считает, что в процессе торговли у России накопится большой объем рупий, поэтому российскими компаниями придется либо инвестировать в Индии, либо увеличивать импорт из Индии. По мнению главы Федерации индийских экспортных организаций, РФ будет закупать фармацевтику и автомобильные запчасти.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Индия рассматривают переход на расчеты в рупиях и рублях.

Между тем сообщается, что Россия попросила у Индии комплектующие для ключевых секторов экономики.