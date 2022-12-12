Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика12 декабря 2022 11:16

Индия разрешила российским банкам открыть счета в рупиях для торговых расчетов

Россия и Индия могут приступить в взаимным расчетам в рупиях уже на следующей неделе
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Индия разрешила российским банкам открыть счета в рупиях для торговых расчетов

Индия разрешила российским банкам открыть счета в рупиях для торговых расчетов

Фото: Shutterstock

Российские банки получили разрешение на открытие счетов в рупиях для взаимных расчетов с индийскими компаниями, рассказал глава Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай.

По информации газеты Mint, разрешение на открытие счетов в рупиях получено 5-6 российскими банками. В настоящее время открыто 10-11 таких счетов, Россия и Индия могут приступить в взаимным расчетам в рупиях уже на следующей неделе.

Как отметил Сахай, благодаря нововведению Индия сможет уйти от торгового дефицита с Россией и нарастить экспорт в РФ. Он считает, что в процессе торговли у России накопится большой объем рупий, поэтому российскими компаниями придется либо инвестировать в Индии, либо увеличивать импорт из Индии. По мнению главы Федерации индийских экспортных организаций, РФ будет закупать фармацевтику и автомобильные запчасти.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Индия рассматривают переход на расчеты в рупиях и рублях.

Между тем сообщается, что Россия попросила у Индии комплектующие для ключевых секторов экономики.